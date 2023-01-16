過年急領錢 最好避開這兩個最雷時段

還沒換新鈔？距離春節連假僅剩三個營業日，如果沒時間去銀行排隊換新鈔，有個小秘訣可以快速解決，臺銀董事長呂桔誠表示，只要到臺銀的ATM領錢，絕大多數領到的都是新鈔，節省時間又方便。另外，財金資訊公司也點出，春節小年夜及除夕期間，每日上午11點到下午2點、傍晚5點至晚上7點2個時段ATM使用量大，最容易大排長龍，要領錢可以避開這些尖峰時段。

呂桔誠表示，臺銀上周已經啟動臨櫃與ATM換鈔，截至昨天已換出146億元新鈔，如果民眾不想排隊，可以到臺銀ATM領錢，有很高的機會領到新鈔，之所以無法保證百分百領到新鈔，是因為有的ATM有存款功能，會把客戶存的錢又吐出來。

對於有些人想開運，喜歡在皮夾裡放「五種顏色的新鈔」，除流通性高的100元、500元和1,000元外，也喜歡放綠色200元、紫色2,000元。銀行主管表示，200元和2,000元的新鈔並非所有據點都供應，民眾換前要先打聽清楚，以到臺銀去換機率較高。

由於今年春節有長達十天連續假期，財金公司特別提醒民眾有五大使用ATM注意事項，一是避開尖峰時段。根據歷年春節期間ATM交易系統統計，小年夜到除夕期間，每日上午11點到下午2點、下午5點到晚上7點兩個時段，是ATM使用量最大的尖峰時間，民眾領錢可以避開以免耗費時間。

換鈔前記得補登存摺，以免提款遭拒

二是了解提款及轉帳金額限制，如每日提款及非約定轉帳限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳次數限制等，提醒民眾及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間資金調度。

第三，保留交易明細。如果使用ATM發生異常，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶；民眾也可保留「交易明細單」，洽請金融機構處理。

第四，ATM都有張貼緊急聯絡電話，民眾如果遇到ATM異常，可撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應；如果無法獲得協助，也可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。

第五，慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM。近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另外，ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、也沒辦法取消扣款。因此，不要依照他人指示操作ATM，保障自身財產安全。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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