年前繳款不擁擠 外銀提醒這時間錯開人潮

農曆春節公定假期為1月20日至1月29日，期間內所有金融機構分行臨櫃服務暫停，自動提款機ATM、網路銀行則維持正常服務，外商銀行最新提醒，如果有信用卡帳單、房貸／個人貸款等等的繳款要在年前繳清，估計愈靠近假期之前、人潮愈見擁擠，建議民眾提早處理，如周一1/16下午、周二1/17過午等，是較好錯開人潮的時機點。

花旗銀行表示，如果有客戶會在農曆春節期間假期間遇上房貸/個人貸款繳款截止日，銀行已自動將繳款截止日順延至112年1月30日（一）。根據過往經驗，春節假期結束的開市第一天，分行人潮最為擁擠，每人等待時間會遠較平日來的久很多。

渣打銀行也提醒，要避開分行人潮的方法，是透過銀行官網頁面進行線上繳款，如信用卡費，免登入免手續費，快速又方便。花旗銀行則提供花旗網路銀行、電話理財服務或自動櫃員機ATM等方式繳款。

另一個情況，是民眾繳款方式為每月由其他銀行的帳戶自動扣繳，花旗銀行提醒民眾，存入足夠餘額的時間點是1月30日（一）之前，才能順利繳款扣抵。

匯豐銀行則指出，1月的農曆過年假期，部份信用卡持卡人的自動轉帳扣繳日將有所變動，主要是5個信用卡帳單結帳日：01/03、01/06、01/09、01/12、01/15，將會延至01/31起扣款。例如原先01/03扣款者，應在01/30下午3時30分以前存入指定扣款帳戶，以便於銀行系統在01/31自動扣款。

匯豐銀行表示，基於農曆長假休市，銀行自動轉帳扣繳的日期變動，不會損害客戶權益，卡友在指定時間將信用卡款項存入指定扣款帳戶，自然能確保信用卡帳款入帳無誤。

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