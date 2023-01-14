台人超哈日! 列羽田機場出入境第2名

東京出入國在留管理局昨日（13）公布國內兩大首都聯外機場，成田、羽田機場的歲末年終出入境人數，其中兩者在跨年度表現都有顯著成長，但成果還是遠不及新冠疫情爆發前。值得一提的是，台灣人皆入選兩機場出入境外國人前三名，而最哈日的則是美國人。

成田國際機場及羽田內陸機場皆座落於東京市區，前者主要承接國際航班，也讓後者成為日本國內通行首選。根據《日經新聞》報導，數據顯示，2022年12月23日至本月3日的出入境總數，分別是成田54萬9,900人、羽田34萬4,800人；相比之下，一年前同時期成田為3萬6,570人、羽田為1萬5,910人，自去年10月當局宣布敞開國門後，旅客數呈現大幅成長。

在成田機場的部分，出入境總數中，日本人有16萬910人、外國人有38萬8,990人。按目的地來看，包括島嶼勝地夏威夷、關島在內的美國位居第一，之後依次為南韓、台灣。

羽田機場的出入境人數顯示，日本國人約有15萬人，佔總數40%（一般同期多落在50%占比），外國人有19萬3,780人。按目的地來看，美國同樣居冠，達4萬6,600人，之後依序是台灣、韓國。

（中時新聞網 徐沛琪）

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