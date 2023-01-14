應徵台積5次沒下文 台大碩士生跪求機會

應徵台積電5次！台大碩士生跪求機會 網：你到底做了什麼

找工作狂失敗，一名男網友分享，他是台大物理研究所畢業的碩士生，畢業後投了超多履歷，一共面試了16次卻從未收到錄取通知，讓他內心焦急又崩潰，不知道這個世界上哪裡還願意給他一個機會，引起網友討論，不少人驚呼，原PO已是頂大畢業的高學歷人材，怎麼可能找不到工作，到底在面試做了什麼大逆不道的事情才會這樣。

一名男網友在Dcard上分享，他是成大物理系畢業，後來又念了台大的物理研究所，2022年4月開始面試找工作，但卻遲遲沒有收到好結果。而他去應徵的公司為台積電5次、聯電2次、ASML2次、佳世達1次、億光1次、內湖2間不知名的生技公司、友達1次、美光1次、雷泰光1次，總共高達16次。

男網友表示，他去面試16次之多，卻從未拿到錄取通知，四大設備商他都投了，製程CSE也都有投，但還是沒有好消息，讓他崩潰直呼，這世界還有哪裡願意給我一個機會？

貼文引起網友討論，不少人看到原PO優異的學歷直呼，不太可能找不到工作，因此不少人推測可能沒被錄取的原因跟人有關。「你到底幹了什麼令人髮指的事情」、「以你的學歷可能跟人比較有關係」、「台積電都邀請面試5次，你到底做了什麼才可以沒上？」另有網友則開玩笑說，下次面試的時候記得不要裸體可能就上了。

另有過來人則指出，學歷看起來沒啥問題，去面試的打扮應該也不會出錯，那就可能是在面試應對這關沒做好了，建議可以請同行的朋友幫忙模擬面試，或是多準備一點功課，聽聽已經入行的人當初是怎麼面試成功的。對此，原PO也補充說，後續他有問認識的人資落選的原因，對方則透露，面試他的主管認為他沒有很想要這份工作。

（中時新聞網 何立雯）

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