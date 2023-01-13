學測數A完整解答看過來 補教師曝頂標分數

學測數A「幾何題」分高下 補教師估：頂標12級分

補教老師解析指出，今年學測數學Ａ題目回歸正軌，敘述很清楚，考生應該都看得懂，比去年容易作答，是一份難易度很好的考題，考生以幾何題決勝負。補教育估今年數學Ａ頂標前標分別為12級分、10級分，均比去年提高2級分。

補教老師解創智說，今年數學A題目，幾合題占55至60分，機率、統計題占20分、代數題占20至25分，整體來說，幾何題所占的比例偏高，考生在幾何題分勝負。

單選題第一題要考生想像在計算機鍵入一個數字N，然後按開根號鍵3次後得到答案為2，問N是多少？解創智說，這一題的答案是2的8次方，不用按計算機也可作答。不過，已連續2年出現使用計算機的題目，大考中心應該考慮是否讓考生帶計算機進試場。

多選題第7題考某公司引進甲、乙兩個員工，兩人同時入職且起薪相同，公司承諾給甲工作工作滿3個月後的下個月起月薪增加200元，以後再滿3個月皆依此方式調薪；公司承諾給乙工作滿12個月，下月起月薪增加1000元，以後每再滿12個月皆依此方式調薪。

解創智表示，這是數列級數的題目，問工作滿3年後的月薪比較，考生用窮舉法來解這一題比較容易，將甲、乙每個階段的薪水列出來，然後進行比較，很容易就可以選出適合的答案。考生如果想要列一個通式來做這一題，反而更不容易解出答案來。

解創智說，今年數學A除了幾何題比例偏多以外，其他整體出得不錯，中等程度以上考生可以不錯成績，預估頂標前標分別為12級分、10級分，皆比去年提高。

（中時 林志成）

112學年度大學學測 數學A試題解答

112學年度大學學測於1月13、14、15日舉行，全台11萬8,559人報考，13日考數學A、自然，14日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），15日則考數學B、社會。本文提供數學A解答，由得勝者教育協會提供。

（中時新聞網 生活中心、中時、 羅永銘）