流水席之亂真假？網曝關鍵揭創作者身分

流水席之亂是假的？文章2習慣被抓包 網揭創作者身分

台北一名女網友不滿婚禮要辦桌宴客，上網抱怨引爆「流水席之亂」，但近日卻被質疑整個系列的文章都是創作文。Dcard一名女網友指出，流水席之亂疑點重重，貼文語法和同社團「公主癌徐老師」系列很類似，且劇情設定都以公主病為主軸，讓她懷疑2個系列的創作者根本就是同一人。

一名女網友日前在Dcard上以「我知道Kelly是誰」為標題發文，指出近日討論度很高的「流水席之亂」存在很多疑點，包括流水席系列的文章使用標點符號和表情符號的習慣和同社團「公主癌徐老師」系列很類似。除此之外，2個系列的角色設定也都很雷同，都屬於公主病系列的仇女文章。

女網友指出，流水席之亂的主角，新郎、新娘和小姑都習慣使用「、…。？！」這5個標點符號，而且都喜歡在文末使用表情符號，而新娘更是會用3個相同的表情符號來結尾，一切都太過於巧合。

女網友指出，最奇怪的就是流水席之亂討論了好幾天，每個角色的個人資料也都頗具特點，但卻沒有鄉民能肉搜到當事人，也沒有親友團認親。而這個系列的文章在網上爆紅後，網友的關注焦點全是討論台女多誇張、公主病、買房、辦桌和說謊等關鍵字，劇情也隨著討論度越高，而越來越毀三觀，疑是要抓住觀眾的眼球。

女網友推測，這些文章的創作者可能都是同一個人，但有很多分身帳號，或是一群朋友一起寫的創作文，且文章都有些仇女的味道，社團裡面也有一堆文章都是公主病女生遇上好欺負又有錢的男生當作劇情主軸。

而社團裡面有人針對「流水席之亂」整理了懶人包，但女網友比對後發現，整理懶人包的網友和流水席新娘的發文習慣語法幾乎一模一樣，除了有類似的標點符號使用習慣，最明顯的就是文末習慣以3個相同的表情符號結尾。

貼文引起網友討論，「小姑和新娘都有誤用頓號的情形，老實說在網路上會在不是連續舉例的狀況下用頓號的，應該都很老人，少說也有40歲」、「最大的疑點是，輔大陳若儀這個稱號很少見，你說是輔大蔡依林，我相信有很多人自稱，但陳若儀，85年次知道的人應該很少」。

另有網友稱「感覺是創作文，畢竟里長要娶媳婦，還出600萬買房，鄰居和鄰長應該都會知道，畢竟現實生活中，鄰長那群連里長家換車都知道」。不過，也有網友認為，單憑標點和表情符號的使用習慣就來判斷是創作，實在是太牽強了，雖然整個劇情真的很扯。

（中時新聞網 何立雯）