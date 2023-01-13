3天學測今起登場 注意事項懶人包

112 學年度學科能力測驗今（13日）起連3天登場，首日上午考數學A，下午考自然科；第二天則是考英國、國綜和國寫；第三天考數學B和社會科。提醒考生應試要記得帶入場識別證和有效證件正本。

大考中心提醒，考生應試須帶入場識別證和有效證件正本，像是身分證、健保卡、駕照、居留證或護照。另外，特別注意的是，健保卡要有附照片才算是有效正本，而學生證不管有無照片都是無效證件。若忘了帶入場識別證，經試務人員確認身分可補發；若沒帶有效證件仍可入場考試，但建議考生儘快通知親友補送，以免被扣分。

大考中心表示，考試鈴響之前，考生入座不可以翻閱試題和答案卷；考試鈴響以後，請考生在答題卷上以正楷簽全名之後，再開始作答；當考試結束鈴響，考生應該立刻停止作答。此外，由於去年學測有數千人忘記簽名，因此今年會特別加強提示考生要記得在答案卷上面簽全名。

大考中心指出，手機和穿戴式裝置，像是電子手錶等，通通都不可以帶到座位，且手機要記得完全關機，若意外發出聲響會被扣分。

最後則是防疫的部分，大考中心提醒考生，應試的時候要全程配戴口罩，且不開放家長陪考。快篩陽性的輕症、無症狀考生必須要自主填報，之後將會收到新編定地居護考（分）區、試場與座號，屆時請至新分配的考場考試。

（中時新聞網 何立雯 、中時、 張鎧乙）