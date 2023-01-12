快搶！台鐵宜蘭－花蓮今天還剩逾千張票

蘇花公路隧道口坍方 台鐵加開區間快車疏運

台鐵局12日指出，因應蘇花公路大清水隧道口坍方，自12日下午起加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次；1月13日（五）起至15日（日）止，每日加開宜蘭至花蓮區間快車12班次；預計共加開42列區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，詳細時刻請至本局官網或APP「台鐵e訂通」查詢。

另原周末時段開行之28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站以疏運旅客。

此外，12日起啟動蔬果北運機制，台鐵局已於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以（火車）馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

（工商時報 李青縈）

往返宜蘭花蓮座位數 今還有1,400多個座位

台九線蘇花公路159.3k處的大清水隧道，今凌晨零時發生嚴重坍方，砸毀25公尺長明隧道，隧道口已被大量土石掩埋，公路總局深夜冒雨搶修中，蘇花公路中斷，除請民眾改道行駛南迴公路，台鐵也正在研擬加開區間車或列車班次，正盤點、調度車輛，今天往返宜蘭花蓮座位數還有1,400多個座位，會盡快公布加開班次。

一早空拍機查看，現場坍方量估計約1,200立方公尺，研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡，節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，由於衝擊動量已超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。

台鐵花蓮運務段表示，現在正研擬加開班次與開車的車站，先以區間車因應，視運量再增加班次；目前原有班次座位數還有1,400多個，加上今天是平日，乘客應都可搭到車。

台鐵指出，台鐵列車運行沒有問題，現在正與機務處、運務處調度車輛，研擬增加開班次，將盡快公告。

再過9天就是除夕，許多東部民眾仰賴蘇花公路返鄉過節，未料大清水隧道突然坍方，造成雙向交通中斷，民眾憂心耽誤返鄉過年，公路總局表示，已全力搶災，預估需要4天，15日會搶通。

（中時 王志偉）