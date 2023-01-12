蘇花公路隧道被埋 過年往東先擬B計畫

蘇花公路台9線159.3公里處、接近大清水隧道的明隧道昨晚發生大規模崩塌，道路全面中斷。公路總局今出動空拍機，現場畫面回傳後，殘破景象令人怵目驚心。由於下周將進入春節10天長假，建議民眾若要前往東部，最好著手安排替代計劃。

根據公路總局回傳的照片顯示，至少1000立方公尺的土石量從邊坡崩落，砸毀明隧道（受損長度約25公尺）。工程處立即出動人員、機具搶修，最新進度預估15日傍晚可搶通。

公路總局第四區工程處研判，花蓮日前地震加上最近降雨影響，導致大清水隧道的明隧道上邊坡，大量破碎岩塊從高處崩落，衝擊動能超過明隧道耐受度，隧道「幾乎被活埋」。

因巨大石塊混雜鋼筋混凝土，加上路幅狹小、作業空間受限，且需出動破碎機破壞巨石，搶通作業困難。初步估計需4個工作天，1月15日傍晚搶通。

連接大清水隧道的明隧道被巨石壓毀，受創甚深。圖／公路總局提供 連接大清水隧道的明隧道被巨石壓毀，受創甚深。圖／公路總局提供 工程人員全力搶修，預計15日傍晚搶通。圖／公路總局提供

（中時新聞網 王嘉慶 、中時、 王志偉）

蘇花公路嚴重坍方「大量土石」崩落封死交通 估15日搶通

11日23：55蘇花公路台9線159K+300(大清水隧道)南口發生坍方道路阻斷，目前初步研判無人車傷亡。公路總局表示，大貨車及甲類大客車建議替代路線，可由台9線南迴公路；中巴及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

公路總局指出，致災原因研判是因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡節理破碎岩塊從30m以上高處崩落。初估約需4個工作日，預估1月15日17時搶通（日夜搶修）。

蘇花安計畫於此路段為規劃9.5公里長隧道將加速進行（目前綜合規劃已完成報部審查中，環評預定年底報環保署），災點後續短期坡面掛網噴槳+岩栓，輔以戒護通行。中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。

蘇花公路大清水隧道嚴重坍方，重機械進駐搶修中。圖／公路總局提供

（工商時報 李青縈）