輟學做這行日薪破萬 網友:台積電離職也來

沒學歷又想賺大錢，肯定要有一技之長。有網友最近得知，一名高中輟學的同學現在自己承包小工程，工作一天的薪資破萬元，讓他好奇：「這麼好賺嗎？」。貼文曝光後，有其他網友表示，曾聽過有人原本在台積電工作，後來轉行統包工程，認證「案子接不完」，不過也有人透露，這份工作雖然高報酬，其實也有不少隱憂。

原PO在PTT八卦板發文表示，有一名高中同學輟學後，學了配管和水電等技術，便開業自行統包小工程，現在一天能完成2萬元的案子，「請兩個3,000的師傅，剩下都放自己口袋」，換算下來，日薪突破萬元，讓原PO好奇：「包工程真的那麼好賺？」

對此，鄉民紛紛留言回應，「現在缺工，案子多到要排隊」、「很多水電、鐵工都開雙B休旅車載工具，有口碑的賺到手軟」、「交際手腕高，工作接不完」、「我兄弟洗冷氣夏天日入也都幾萬」、「超好賺，案子接不完，我學弟台積電輪班，被他爸叫回去接手，從頭學水電」。

雖然這份高薪的工作讓許多人嚮往，但也有不少人分享潛在風險，「這都沒勞健保的，就保佑師傅別出意外」、「功夫不夠硬，光應酬、抽佣，錢下不來就煩死你」、「看新竹棒球場好了，12億還有3億還沒付，等案子判完大概4年後，你準備吃土跑路」、「不做就沒錢，這很吃體力的」、「工地又髒又累，也有職業病，沒那麼輕鬆」。

（中時新聞網 陳駿碩）

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