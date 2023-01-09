這點贏日本!台灣1種店到處都有 網:選擇超多

日本好吃、好玩又好買，許多方面都贏過台灣，成為台人最愛去旅遊的國家，但有一現象讓不少人覺得遺憾，認為台灣大贏，一名網友日前發現，日本人早餐好像都在家裡吃，似乎沒有早餐店的文化。

一名網友日前在PTT發文，看到一名日本YouTuber在影片中說，「對日本早餐的印象，是在家吃米飯、味噌湯、鮭魚等」，就像日劇裡演的家裡吃早餐的景象，不過以他去過日本幾次的經驗，還是有看到日本有早上開的餐廳，種類也不少，好奇日本真的沒有早餐店的文化嗎？

貼文一出引發網友討論，紛紛留言「日本就嘴巴叼一片吐司趕著出門」、「我早餐去松屋也是有人在吃啊」、「日本早餐店=超商+咖啡廳」、「車站一堆早上6點的拉麵」，還有人與台灣相比，覺得台灣早餐選擇超多，贏過日本「台灣早餐店選擇真多，少數我去日本覺得遺憾的點」、「肉燥飯、飯湯、米粉、米糕、涼麵、乾麵、碗粿」、「台灣早餐花生湯油條、牛肉湯、豆漿燒餅、大腸麵線、蛋餅蘿蔔糕、麻醬麵、扁食湯，味道都不一樣」、「台灣早餐根本是健康殺手」。

也有人覺得是文化不同，「台灣早餐店是做外帶去公司吃為主，日本上班族不可能做這種事」、「日本文化不太能接受在公司吃早餐，要麼先吃完再出門，不然就坐在車上吃完」。

（ 中時新聞網 莊楚雯）

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