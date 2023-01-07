勞退自提不划算? 達人這樣做多領225萬

國人退休後主要的依靠，除了自行儲蓄累積退休金，不少民眾仰賴勞保及勞退2大支柱。勞保屬於社會保險，勞保老年年金可活到老領到老；而勞退則屬於「個人退休金專戶」，目前由公司依照個人薪資的6％每月提撥入帳戶，勞工也可以選擇另外自行提繳6%以內。

勞退自提有3大好處，一是可以強迫自己儲蓄累積退休金；二，對於不擅長投資的人來說，其實也是一種定存，而且報酬率比銀行定存高；三，提撥的金額免稅，具節稅效益。

此外，勞退金有保證報酬率，不低於同期銀行2年定存利率平均收益。若報酬率超過保證收益，則全數分配至勞工個人專戶。因此，勞退金的報酬率不會是負數，也不會低於保證收益。

2022年全球金融市場表現不佳，勞動基金(含勞退、勞保、就保、國保等) 截至11月底虧損2382.4億元，收益率-4.54％。而長期來看，自成立以來平均績效約3.8%。

不過，也有理財達人認為，自提勞退並不划算，主要理由，一是勞退新制能提供的退休金金流太少，二是投資績效差。如果把資金留在手中自行操作，以股市長期年化報酬率約8%來看，30年下來可以多出不少退休金。

以月薪5萬、年薪60萬為例，如果自提加雇主各6%，薪資12%存入專戶，等於每月存入6千元。報酬率以勞動基金長期平均3.8%計算，30年後退休金可成長到398萬5,754元。

但如果只有雇主提撥6%，同樣月薪5萬、年薪60萬，每月存入金額為3千元，30年後退休金累積總額為199萬2,877元。再加上原本未自提的每月3000元留在手上自行操作，若以投入股市，長期報酬率8%計算，每月3千元30年下來可以滾出425萬2,840元。兩者合計為624萬5,717元。比自提6%者足足多出225萬9,963元。

目前勞退金自選投資尚未開放，如果想自行投資拉高績效，可考慮不自提；但必須注意的是，勞退專戶有保證績效，如果不自提、自己投資操作，雖然可能獲得更高的報酬，但相對也會有虧損的可能性。一般民眾如果不是投資高手，或許自提6%會是比較穩當的做法。

（旺得富理財網 王順泉）

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