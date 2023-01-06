你也是其中一個？248人中千萬發票未領

財政部2011年以來加開千萬元發票獎金，合計十年來共有248張逾期未領，最新在1月5日到的2022年7-8月統一發票千萬特別獎也確定有兩張逾期未領，相關獎金將回到統一發票獎金池。

這兩張千萬元特別獎分別是在台南市中西區海安路1段188號的城市車旅花30元停車費；以及在高雄市苓雅區廣州一街143-6號的一新書局，花430元購買6樣物品，最後兌獎日至1月5日。據了解，中獎人到最後一刻都沒有現身。

財政部為鼓勵民眾養成消費索取統一發票的習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎（獎金新台幣1,000萬元）中獎號碼一組。

排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，截至2022年7-8月期累計已70期開出千萬元特別獎共933張，但已兌領張數僅685張，等於有248人和千萬元擦身而過。

財政部表示，2022年9-10月期統一發票中獎號碼也已於2022年11月25日下午開出，特別獎獎金1,000萬元中獎號碼為11174120，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎中獎發票計15張，領獎期間至2023年3月6日。

賦稅署也堤醒，如果中獎發票變得模糊不清或有破損，補救方式是找到原開立中獎發票的業者重新補印。依統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可兌領獎。

此外，財政部表示，民眾可下載「財政部統一發票兌獎App」，消費時使用載具儲存雲端發票，可免去中獎發票遺失、破損模糊不清無法兌領獎金的風險，且每期發票開獎，同時享有一般獎及專屬獎項雙重對獎機會。

發票兌領方式多。圖／財政部提供

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