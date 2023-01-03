軟便劑也沒貨 醫嘆：30年來未見

不只退燒藥普拿疼缺貨，根據衛福部食藥署統計，連常用於排便不適的氧化鎂、軟便劑現在也都斷貨，資深胃腸肝膽科醫師大嘆，「30年來未見」。食藥署坦言，最近缺藥通報率確實比往年高，專家則建議食藥署成立缺藥監測中心，以利提前掌握重要藥品庫存，避免救命藥短缺。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，常用於排便不順的氧化鎂，是相當「古老」且普遍的藥，醫院現在卻都叫不到貨，常用的軟便劑也都缺貨1個月了，這是他從醫30年來從未遇見的景象。

軟便劑包含Senokot 12mg（便通樂）、Normacol Plus Granules（樂瑪可顆粒劑）目前都斷貨。朱光恩說，現在只能用濃縮纖維應急，但因此藥必須泡水才能服用，喝起來「口感糊糊，容易讓病患感到噁心」，接受度並不好。

開業藥師沈采穎也指出，治療高血脂的「優泰脂10/20毫克」也缺貨，且此藥為國內唯一複方藥品，已無替代藥可用，更不用說早已缺貨多時的糖尿病用藥「胰妥讚」、「胰妥善」、「易週糖」等，被醫美診所搶去用於做「瘦瘦筆」減重，藥局根本拿不到貨。

沈采穎呼籲，台灣早該成立缺藥中心，定期檢視長備用藥的庫存，美國早在10多年前就成立缺藥監測中心，要求藥廠、進口商定期回報FDA低於6個月安全庫存量的藥物，以避免救命藥短缺，「台灣不是什麼都要學美國？為什麼這個就不學？」

食藥署藥品組科長楊博文坦言，最近缺藥的通報件數確實比往年多，主要與去年5、6月國內疫情爆發，藥廠生產線都改生產退燒等新冠症狀相關藥物，因而排擠其他藥品生產，與大陸缺藥現況類似，但當時食藥署即啟動監測、調度機制，協調廠商增產必備藥品進行供貨，才能安然度過本土疫情。至於軟便劑、氧化鎂短缺，楊博文指，是因國外供應出現問題，以及國內製造廠缺工導致，現已專案核准同成分或同機轉的藥品讓其他廠商生產，最快1月底就能恢復供應。

楊博文強調，近年來全球都面臨藥品短缺的結構性問題，根據《藥事法》，廠商如預知藥品會短缺，應向食藥署通報，目前己有藥品供應資訊平台可讓醫療機構上網申報，如有需求會以公開徵求的方式辦理專案製造、進口，以維護國人用藥權益。

（ 中國時報 陳人齊）

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