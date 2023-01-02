信義Neo 19熄燈 網大推誠品進駐

經營20年，一度被喻為「信義計劃區4大天王」的Neo19，已於12月31日正式熄燈，結束營業。另一頭的誠品信義，也傳出2023年底將被房東統一集團收回，恐退出信義計劃區。商場版圖重新洗牌，引起網友熱議，「為什麼誠品不搬去Neo19啊」。

卡在租金談不攏，Neo19房東宏泰集團把大樓收回，未來將重新規劃。這棟位在信義計劃區「邊邊」的複合式商場，儘管寫下經營逾20年沒賠過錢的傳奇，仍不敵現實。

無獨有偶，位在信義計劃區另一頭的誠品信義，今年底也極可能搬家。統一集團於去年最後一個工作天，代子公司統上開發公告，取得誠品信義店不動產使用權資產（約79.56億元）。市場認為，統一收回態勢明顯，若無意外，誠品信義只剩下最後一年了。

網友建議，誠品不想離開台北市一級戰區，不如找Neo19房東談談，「誠品進駐Neo19現址，松仁路國泰世華那附近豪宅林立，更有機會做金字塔頂端的生意，肯定雙贏」。

還有網友說，微風松高近年人氣滑落，如美食街現在只剩零星幾攤，要是微風把幾層樓包裹租給誠品，不僅可免去招商困境，誠品也能繼續留在信義計劃區，「而且門口就是香榭大道，結合街頭藝人演出，更文青」。

（中時新聞網 王嘉慶）

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