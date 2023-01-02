小心鈉超標!國健署揭3隱藏食物 這樣最驚人

鈉有助於控制身體的體液平衡和影響肌肉功能，然而一旦攝入過量的鈉不僅會增加腎臟負荷，也容易導致高血壓、心血管疾病。國健署在臉書粉專「食在好健康」分享3款隱藏的高鈉食物，其中泡菜的鈉含量最驚人，只要一小碟就可能佔掉一日上限的30％。

國健署發文指出，想要過低鈉生活，除了烹調時下手輕一點，更重要的是少吃和避開地雷食物，因為許多加工製品在製作過程中會添加鹽來調味或者脫水，所以鈉含量非常高。

舉例而言，肉鬆2湯匙（20克）就約佔了鈉一日上限12％；堅果小魚干1小包（約100克）相當於鈉一日上限22％；泡菜1小碟（約45克）則是鈉一日上限30％。上述3款隱藏的高鈉食物，只要吃一點點量，就會吃進不少鈉，所以生活中要特別注意這類加工食品，多吃原態食物，就能減少吃進高鈉食品的風險。

此外，國健署建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），而一個人每日鈉的總攝取量，等於天然食物中的鈉含量加上加工食品與人工調味品中的鈉含量。一旦攝取過多就會影響健康，許多研究報告顯示，高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風，甚至是胃癌，都和鹽吃得太多有關或可能有關。

（中時新聞網 李珮妘）

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