麥香魚縮水和糖醋醬盒一樣大?麥當勞回應

連鎖速食龍頭麥當勞12月21日起調整價格，所有套餐貴10元，不過有網友指出，麥當勞漲價後，漢堡也跟著變小，麥香魚寬度變得跟糖醋醬盒子一樣大，引發網友討論。對此麥當勞表示，麥香魚和吉事漢堡確實有優化，麵團重量一樣，但視覺比例拉高，強調沒有縮水。

一名男網友28日在Dcard表示，好幾個月沒吃麥當勞，沒想到這次買了麥香魚發現，漢堡變超小一顆，還拿麥當勞的糖醋醬當作比例尺放在麵包上，結果麵包寬度幾乎和糖醋醬盒子一樣，約7公分寬，讓他抱怨，麥當勞變好貴好貴。根據原PO貼出的照片，麥香魚放入盒子中還有空隙，麵包感覺變小。

許多網友也留言說，麥當勞漢堡真的縮水有感，「禮拜一吃吉事漢堡結果真的變超小⋯⋯整隻手掌握得住，超級扯」、「好扯喔，我很喜歡麥香魚欸，但這樣的話根本吃不飽就不會想點了」、「三口就沒了」、「麥香雞也變超小顆…」、「太扯了跟糖醋醬一樣大，真的哭了」。連現役店員也表示，「因為麵包換配方了，我自己包漢堡也覺得超小顆」。

對此，台灣麥當勞表示，重視消費者用餐體驗，針對部分產品的風味與烹調程序持續優化，其中，麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包也有優化，與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高，以呈現最佳化麵包與肉片、吉事、配料的風味比例。

一名網友拿出糖醋醬當比例尺，證實漢堡真的變小有感。圖／翻攝自Dcard

（中時新聞網 莊楚雯）