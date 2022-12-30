捷運環狀線廢到民眾不搭?網提1點:超方便

台灣捷運是通勤族不可或缺的交通工具，一名網友表示，環狀線經過的地方平常不太會去，和朋友也不會約在環狀線附近聚餐，認為搭乘環狀線的機率很低，貼文引發網友共鳴，多數網友認為環狀線車次少、車速慢，轉乘要走很久不方便，但也有少部分人說，之後南北環線蓋好，一定會搭到，整個路線串起來後就方便很多。

原PO近日於PTT八卦版指出，台北捷運真的很方便，但捷運6條路線中，環狀線好像從來沒有搭過，再仔細看每站經過的地方平常也都不會去，和朋友聚餐也不會選擇約在環狀線附近，好奇台北人是不是也不搭？

疑問曝光，網友也紛紛留言，「 超難搭！走到厭世」、「太慢太慢了，你不說我以為是遊園車」、「 住台北幹嘛沒事搭這條」、「車次少、車速慢，轉乘不方便」、「轉乘走好久，浪費錢的線」、「很廢的線，轉乘有夠麻煩不如搭公車」、「住在環狀附近完全不想搭，寧願到其他線」、「有時公車＋捷運還比捷運轉乘捷運快」、「轉乘設計很爛，不和新埔站共構一大敗筆」。

但也有人說，「目前效益還不高，需要能完整串連後才會方便」、「因為南北環線還沒蓋好，之後你就一定會搭到」、「環狀線還沒蓋完啦！蓋完差很多」、「覺得北環蓋完，才會比較有用」、「N年後會接到北市吧」。

（中時新聞網 楊雅婷）

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