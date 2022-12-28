2023新春福袋攻略 名車、鑽石、百萬現金統統有

全聯 豪送3名車、百萬現金

超市龍頭全聯迎新年，兔年大年初一不僅在全聯超過1,100間門市可買到福袋，更首度攜手大潤發20間門市一起搶購，27日開箱將售出三種價格、14萬7,000個福袋，並端出3台夢幻電動名車包括保時捷、特斯拉、賓士等與華航機票共逾320個大獎，包括福袋數、抽獎總價高達千萬元，均創新高紀錄。

而除了實體門市抽大獎之外，「全聯小時達」特別祭出限量2萬5000個獨家限量購物袋同慶，並搶先曝光全聯2023年第一檔印花活動，推出結合「比得兔」形象的全聯限定商品。

全聯行銷協理劉鴻徵指出，全聯大年初一搶福袋最重要是炒熱超市新春氣氛，虎年福袋銷售13萬個，此次兔年福袋則預計銷售14萬7,000個，加上線上小時達福袋2萬5,000個，福袋數大幅擴增三成。加上自2014年推出新春福袋活動以來，延續去年首次推出雙頭獎，兔年全聯更砸下重金祭出「三頭獎」，包含市值381萬的保時捷Taycan、市值約230萬的特斯拉MODEL Y Long Range、市值215萬的賓士EQA 250，總價值近830萬，而全聯線上購推出的「小時達」兔年福箱，首獎則是祭出環遊世界100萬現金，並攜手外送平台foodpanda下單。

全聯、大潤發共同販售的福袋共14萬7,000個，預計發行23萬組抽獎序號，分別有300元、700元與首次推出4,200元福箱，其中，300元福利熊福袋內容物總價值約1,328元，內含一組抽獎序號，限量12萬2,000個；而700元萬國通路福箱13吋則有2萬2,000個，總價值約6,360元，還有7組抽獎序號；萬國通路24吋福箱總價值約14,580元，含14組抽獎序號，限量3,000個。全聯統計兔年福袋獎項超過320個為歷年最多，中獎率也是歷年最高約0.14％。

（工商時報 李麗滿）

全家 頭獎實領300萬、賓士車爽開回家

全家看好民眾喜歡在新年試手氣，明年1月1日起開賣「2023年福兔好運福袋」，頭獎大手筆祭出實領300萬現金，稅金全由業者埋單，年終獎金有望翻倍賺；貳獎則是價值破150萬的A180 AMG LINE賓士車2台，另有20萬旅遊金、長榮航空機票等，預估創造2億元業績。

全家早在2015年就開始販售春節福袋，年年被搶光，今年加量至95萬份，其中「福兔好運福袋」打開除了有澎湃零食和飲料，也附上一張抽獎券，頭獎主打業界首見的實領300萬現金，替預備春節買房的民眾備好頭期款，其他獎項包含價值破150萬的A180 AMG LINE賓士車、東南旅遊金20萬、全盈＋PAY儲值金10萬等；不想出門的民眾也可在明年1月6日至1月12日使用foodpanda買福袋，輸入「全兔似錦」優惠碼，可享滿329元折66元優惠，等同83折。

順應兔年，全家也攜手知名IP美樂蒂、兔巴哥等擔綱福袋吉祥物，共6款可愛肖像福袋，售價399至999不等，明年1月11日起開始販售，包含摺疊收納箱款6萬份、伸縮收納籃款4萬份、摺疊推車款1萬份，除了實用周邊外，隨袋贈的抽獎券再加碼抽特獎現金100萬。3C、公仔迷也有專屬福袋可選，全家攜PQI、Miravivi與野獸國推3款品牌聯名福袋，內含造型行動電源、授權公仔、藍牙喇叭等好禮。

全家Let’s Café與私品茶也迎合春節換新杯裝，結合兔年與財神圖案，象徵新年財運如兔子般「躍」來；另有馬來貘聯名「one貘好運卡」2款，內含200元商品禮物卡與最高200元加碼購物金，百分之百中獎，送禮自用都適宜，喜氣卡面設計為新一年招來好運。

（中時 朱世凱）

全家「福兔好運福袋」包含澎湃零食、飲料並附有抽獎券，有機會獨得300萬現金。 圖／石智中攝

7-11 抽瑪莎拉蒂、電動機車

7-11明年1月1日起開賣「開運金喜福袋」，主題集結五大人氣動畫和兩大精品品牌，售價299至1,699元不等，內容除了餅乾飲料外，還可獲抽獎序號，買包含499元價位以上福袋，可再領加贈序號（最高5組），完成登錄有機會帶走價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。

萊爾富 頭獎祭81.9萬Honda HR-V

萊爾富即起於全台門市推「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，售價599元限量1萬箱，內含抽獎券和優惠DM各一張，有機會直接刮出特獎「iPhone14 128G」，另序號也可抽汽車，頭獎祭出價值81.9萬的跨界休旅暢銷車款Honda HR-V，最後還有「會員遊戲獎」，推100％張張有獎的線上刮，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點。

OKmart 特獎為奢華鑽石項鍊

OKmart開賣「鴻兔大展招財包」，售價100元限量10萬個，內容物包含大廠糖果餅乾，特獎為奢華的亞帝芬奇「怦然心動GIA-1克拉心型鑽石項鍊」，使用18K金台和18K金鍊為主體，搭配上1克拉的天然心型鑽石，市值高達36萬元，另外獎項以生活用品、電器為主，實用不踩雷。

（中國時報 朱世凱）

7-11集結五大動畫和兩大精品品牌推30款福袋，頭獎為價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅。圖／7-11提供

遠百 最大獎16.8萬商品券

遠百春節禮品專刊每年由總經理徐雪芳領軍選品，今年總計有300多家廠商、500多款年菜年禮；兔年福袋共計有9,826個，最大獎是遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮等四店皆有機會買到的16.8萬元商品券。

遠百今年周年慶整體業績估約成長11％，表現較佳的前三名分別為台中店成長近18％、板橋大遠百成長近10％、信義A13成長近8％，另新開的遠百竹北店首年就創造遠百第三名佳績。

為迎來跨年亦加碼寶慶、板橋中山、桃園、嘉義、台南、高雄、花蓮等七店推出歲末迎新檔期，信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百則進行生日慶。

（工商時報 李麗滿）