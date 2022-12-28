小心！今起連雨10天 2地紫紅一片

東北季風影響，今天起到下周五（6日）連10天都是北部、東半部有雨的天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布歐美兩大模式未來10天的累積雨量模擬，桃園以北、宜花地區雨勢較多，尤其東北部是紫紅色，宜蘭更是紫爆。

台灣颱風論壇在臉書表示，兩波強力寒流宣告結束後，今天起將回到東北季風吹拂的天氣，熟悉的「北東雨、西南晴」再度重現。根據歐、美模式未來10天的累積雨量模擬，很明顯的圖中切成兩塊區域，桃園以北、宜花未來雨勢較多，尤其東北部又是紫紅色，與西半部的一片空白，形成強烈對比，天氣上的巨大差異嶄露無遺。

台灣颱風論壇指出，溫度上，未來7至10天，也就是到下周五（1月6日）東北季風持續吹，但沒有明顯冷空氣，北部、東部偏涼，不到冷的程度，其他地方則是舒適到暖熱，這樣的大局，將持續到2023年第一周。

氣象局表示，今天到周六受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，14至16度，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；北部及東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨機率。

周日、下周一（1月1、2日）東北季風稍減弱，但北部、東部仍多雨，下周二（1月3日）東北季風再增強，影響到下周五（1月6日），冷空氣接近大陸冷氣團強度，台北測站14度以下，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部有雨。

（中時新聞網 莊楚雯）