當兵月薪26K很划算？過來人驚曝有它了

當兵月薪26K很划算？過來人驚曝「賺爛」：第一桶金有了

2024年起義務役延長為1年，月薪調漲為26307元，一名網友指出，調薪的消息曝光後，部分的人開始拍手叫好，瞬間讓當兵成了一個爽缺，引起網友討論，不少過來人看到這份薪水都愣了，直言根本就賺爛了，進去也不會花多少錢，若有好好存錢，出來以後就有第一桶金了，看看以前的薪水根本就是笑話。

一名網友在PTT上發文說，義務役宣布延長成1年，但每個月可領26307元，他看到一些人拍手叫好，似乎把這筆錢當作是多大的恩惠一樣，一瞬間去當兵似乎變成了很爽的事情，不知道民國94年以後出生的小役男感覺如何？當兵月薪2萬6千元很划算？

貼文引起網友討論，有部分網友認為這份薪水真的很不錯，比以前高很多，而且對於剛出社會的人來說，似乎也是不錯的開頭。「當初才6千多，現在2萬6真爽」、「有好好存錢的話，一年可以存20幾萬」、「賺爛了，板上肥宅當年時薪才8塊半」、「退伍多20萬真爽」、「跟基本工資差不多可以接受啦」、「出來後不必急著找工作，還有資金能運用」。

不過，也有網友持不同意見說，薪水漲了也完全不誘人，時間就是金錢，不管怎麼樣役期還是越短越好，「完全不會吸引人」、「只是比以前好，但跟現在很多職業比，也沒有比較好」。

（中時新聞網 何立雯）