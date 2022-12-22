台灣只排第二！赴日人數慘輸這國

各國逐步解封後，出國旅行人數不斷攀升，日本國家旅遊局昨公布各國訪問日本的人數統計，一名網友驚訝地說，還以為最愛去日本玩的是台灣人，結果台灣竟然只是第2名而已，排第1的韓國11月赴日人數，是台灣的3倍，引起網友討論，不少人笑說，韓國人真是口嫌體正直，31萬真的好扯。

一名網友昨在PTT上分享，11月台灣人到日本旅遊共9萬9,500人，在入境日本的國家中排第2，但令人驚訝的是，同時期韓國赴日觀光人數是台灣的3倍，共有31萬5,400人，霸占冠軍的位置。

根據日本國家旅遊局（JNTO）昨天公布的統計結果，2022年11月訪問日本人數的冠軍為韓國（315,400人），亞軍是台灣（99,500人），季軍美國（84,300人），接著依序是香港（83,000人）、泰國（52,100人）、新加坡（40,300人）、越南（33,600人）、菲律賓21,700人）、大陸（21,000人）、澳洲（20,200人）、馬來西亞（17,500人）、印尼17,000人）、加拿大（15,900人）、英國（13,600人）、法國（10,800人）。其他的國家或地區則沒有超過萬人。

貼文引起網友討論，「大家都憋壞了」、「韓國31萬人欸，好扯喔」、「原來韓國這麼愛日本，還以為他們有世仇」、「韓國訪日人數，比疫情前更高」、「韓日有仇都是嘴巴上講的」、「韓國是怎麼回事」、「最哈日的結果是韓國」、「韓國人真是口嫌體正直」、「韓國這數字真的是扯」、「年輕世代日韓都嘛很哈對方」。

（ 中時新聞網 何立雯 、中時、 范揚光）

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