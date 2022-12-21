搶黑金商機 全家跨界開咖啡專門店

黑金商機誘人，超商二哥全家（5903）跨界搶開咖啡廳。除了原本在超商內販售咖啡，21日宣布推出首家100％的咖啡專門店Let’s Cafe PLUS，落腳台北市中山雙連商圈，瞄準全家鐵粉和咖啡愛好者，希望提供全面升級、更完整的咖啡體驗。

國內咖啡龍頭不是星巴克和路易莎，「超商雙雄」統一超、全家挾著綿密的門市據點，一年可賣出上億杯咖啡，才是真正的咖啡霸主。其中全家從2016年推出Let’s Cafe，跨足咖啡市場，經過16年的耕耘，目前一年可售出1.6億杯咖啡，創造高達60億元的業績，成為名符其實的「黑金商機」。

為提供消費者全面升級、且更完整的咖啡體驗，全家今天宣布推出首家Let’s Cafe PLUS咖啡專門店，打破之前在超商內或是超商複合店方式販賣咖啡的方式，這次是真正100％的咖啡廳。

為此，全家Let’s Cafe PLUS與日本UCC合作專業培訓，強調咖啡師的訓練比照日本職人的規格進行，堅持咖啡專業的品牌精神，要將咖啡品飲的體驗昇華至全新層次。另外也開發出冰滴咖啡、調酒咖啡和氣泡咖啡等作工更複雜的職人級咖啡，與超商咖啡形成市場區隔。

另外全家也找來IF OFFICE馮宇、有靚設計、和詹朴APUJAN等三大設計師團隊，操刀整體品牌視覺識別、空間氛圍設計，和員工制服與周邊商品，希望建構獨特鮮明的品牌美學。

全家Let’s Cafe PLUS首家店選在上班族人流密集的台北雙連商圈開張，對應不同時段瞄準不同客群，像是早上供應方便上班族外帶的早餐組合，下班則提供放鬆內用的調酒咖啡等，目標一年能創造至少千萬元的業績。

全家推出Let’s Cafe PLUS，一開始先定位為形象宣傳，希望為消費者帶來升級版的咖啡體驗，未來視消費者接受程度，不排除再開出第2家、第3家店。

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