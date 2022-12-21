高鐵推揪團遊 6人成行贈6千元旅遊金

揪團團購不稀奇，揪團旅遊正流行！台灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「揪享趣旅行」專案。精選4條熱門團體行程，推薦南投杉林溪享受群山環抱、還可以到嘉義阿里山解鎖五大奇景、屏東小琉球體驗龍舟板SUP及台南西拉雅，接續暢遊台灣最美南橫、南迴公路等。精緻小團出遊，6人即可成團，不僅價格更優惠，1月底前出發，每人再送仟元抵用券乙張，每團至少可獲得6仟元旅遊抵用金，揪團越大、送越多。

台灣高鐵公司表示，無論是家族旅行、同學會、三五好友，還是各種團體住宿的旅遊活動，「揪享趣旅行」專案，不僅幫主辦人輕鬆搞定行程規劃，仟元抵用金更可讓參加者用於下次訂購高鐵假期任一行程，讓團員繼續揪朋引伴、輕鬆出遊，享受「搭高鐵・遊台灣」的樂趣，創造更多共同的美好回憶。

高鐵假期「揪享趣旅行」專案，帶您體驗豐富行程，產品內容包括：高鐵來回車票、專車接駁及在地伴手禮。此外，依不同行程還額外提供景點導覽、特色餐食、DIY體驗等加碼優惠。以【南投杉林溪．武岫秘境．田尾董家花田賞花2日豐富行】為例，更保證入住搶手的「杉林溪主題會館」，行程將安排旅客走訪熱門景點「杉林溪」，欣賞隨著季節變化不斷綻放的各式花卉，讓每一個團體盡情拍照，留下美好回憶，兩天一夜的豐富行程，再贈療癒系迷你植栽等精美伴手禮，最適合全家大小、親朋好友一起出遊，身為揪團團主的您，趕緊手刀揪團訂起來，一起揪朋引伴出遊趣。

此外，即日起至2023／1／31，訂購高鐵假期全產品任一行程，且於2023年1月份（1／1至1／31）期間出發，訂單總額超過$5,000元以上，每筆訂單再加送高鐵5折乘車票兌換券乙張，歡迎「揪享趣旅行」的旅客，「遊心開始 由此不同」現在就揪團，體驗輕鬆自在的團體旅遊經驗，享受難忘美好的高鐵旅程。

（中時 黃琮淵）