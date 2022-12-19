高月薪或高年薪？網神分析3點一面倒選它

大家在找工作時，談的是月薪還是年薪呢？如果讓你選，你會選高月薪或高年薪呢？就有網友發問，他在求職時發現一件微妙的事，就是初階都談月薪，1年固定幾個月，但高階都談年薪，1年15~20月，如果換算成年薪都差不多，大家會選哪一個？結果網友留言幾乎一面倒，都選擇高月薪，除了入袋為安外，還有網友神分析3點，馬上突破盲腸，讓你有跳槽籌碼、想走就走，且有利勞退喔！

近日有網友在Dcard理財版以「高月薪VS.高年薪 哪個比較好？」為題發文，指出最近在找工作時，發現一個微妙的現象，越是初階的職位，都是談月薪，一年固定幾個月，越是高階的職位，都是談年薪，但一年15~20月，不知為何會有這樣的情況？如果換算成年薪都差不多的話，大家會選擇哪一個？一般來說應該是高月薪比較吃香吧？

底下網友討論熱烈，大多是選擇高月薪，因為「至少可以想走就走」、「實際入帳的錢才是真的」、「被資遣費用也比較多」、「每月有更多現金可再投資」，有網友神分析3點，一語點破要害，「首先底薪高，跳槽籌碼高、第二勞退提撥跟你底薪、第三提前離職，通常年終不會先發」。

如果高年薪是浮動的，涉及公司業績分紅或績效，公司想砍就砍，網友血淚告白，「年薪太吃分紅跟要等年終，之前離職時，端午跟分紅都沒拿到，直接少30萬」，真的是看得到吃不到；如果高年薪是保證年薪，那就沒差了。

有網友舉例，「月薪5萬，全年20個月，會有百萬；月薪7萬保14，全年98萬，我寧可每月先月薪7萬比較實際，入袋為安。」

但是「你是不是打算在這間公司待一輩子？長期來看，年薪多當然比較好，但是如果你之後有離職打算的話，就領不到完整的20個月了。」

網友提醒，「如果是談年薪的話，到底有沒有保證？比方說我們公司是保14個月，也就是說如果我年中離職，公司要多給我2*6/12（2個月年終*6個月工作/1年12月）的月薪，年終提前領的概念。但也有公司說會有年終，你沒待到發年終的那天就是歸零，也有的公司會把後面的保證年終拆到你的月薪裡，造成月薪好像很多的假象，容易吸引人才，實際上年終可能就比較少（但這樣勞退/繳稅級距就又會有差），總而言之門道真的很多。」

而且「勞退是看你投保薪資呀，雇主提6%」，事關退休金，當然選高月薪。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 馮恩惠 ）

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