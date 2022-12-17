4縣市豪大雨特報 晚間有感降溫 本島平地下探5度

受到鋒面影響，氣象局針對4縣市發布豪、大雨特報，今（17日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

豪雨：基隆市、新北市

大雨：台北市、宜蘭縣

另受到寒流影響，氣象局今早也發布低溫特報，傍晚起至19日清晨各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；傍晚至明（18日）天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度或以下氣溫發生機率。

【黃色燈號（寒冷）】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率。

（中時新聞網 何立雯）

晚間有感降溫 吳德榮：本島平地低溫下探5度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面挾「寒流」南下，各地有局部雨，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。各地區平地氣溫：北部15降至7度，中部20降至9度，南部12至24度，東部8至24度。明（18）日至下週一（19日）清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一白天「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下週二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週三至下週日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。下週三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下週日，各地皆為晴朗穩定的天氣。下週三至下週日，白天在陽光下或不覺冷，但入夜「強輻射冷卻」作用加持，氣溫降得又低又快；早晚仍應注意保暖、防寒。

（中時 林良齊）