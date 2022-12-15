日本街頭出現「結婚對象自動販賣機」

一名日本網友在推特上傳了一張自動販賣機照片，這台自動販賣機賣的不是飲料、食物，居然是羅列一罐罐貼上相親對象資料的罐子，只要花1,000日幣（約新台幣223元）就可以有機會找到另一半。

從照片中顯示自動販賣機陳列30個相親對象，多半是男性，其中男女比例為17:13，女生年紀從16歲少女到40歲輕熟女都有，男生則從27歲青壯年到72歲「阿伯」，而且打破一般板印象，有網友注意72歲「阿伯」竟也找到春天脫單，目前販賣機竟然顯示全售空，不知是否為行銷噱頭。

不過有網友在底下留言介紹，這個販賣機位在日本東京蒲田區，1,000日幣只是仲介面試的費用，經由跟仲介碰面合格後，需再付1萬5千日幣左右才能跟理想對象碰面進行相親 。

原來這部販賣機位於一家結婚介紹所附近，顧客在自動販賣機挑選心儀的對象罐頭後，再前往位附近大樓2樓的婚介所與仲介面談。仲介會退還購買罐頭的錢，若相談適合後會透過仲介與對方聯繫，雙方若能成功安排相親，費用則須付1萬5千日幣（約新台幣3,346元），相親時間為3小時，日後修成正果步入禮堂費用全免，但是如果最後無法順利見面也會全數退款。

（ 中時新聞網 張威翔）

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