徵才「內熱外冷」 明年Q1加薪比例7年低

雖然等到邊境解封，內需市場有望回溫，但擋不住外銷出口衰退，根據人力銀行最新調查，企業樂觀度創下5季新低，資方態度明顯轉趨保守，僅48.2％的企業表示2023年第一季有加薪計畫，比例遠低於今年初同期的58.3％，創下7年新低。

yes123求職網13日公布最新調查，國內企業展望2023年第一季景氣，僅24.4％表達樂觀，悲觀則占22.4％。把樂觀扣除悲觀的資方「淨樂觀比例」僅＋2％，遠低於去年同期的＋23.3％；對比9月還有＋9.8％，都顯示出資方對於景氣看法明顯變保守。

再進一步追蹤企業薪酬規劃，僅四成八的企業表示2023年第一季有加薪計畫，比例遠低於2022年同期的58.3％，創下7年新低。不過調查也發現，除了年終獎金，有38.8％的企業表示明年第一季有員工分紅或發放獎金計畫，比例雖低於2022年首季的40.8％，但為近五年次高。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，這表示企業保守面對「疫後經濟」前景，在調薪上，減少「齊頭式」加薪，獎金分紅等「非經常性」薪資成為公司留才、攬才的主要工具，因為這部份報酬增減，與景氣會有比較高的正向連動性。

隨著疫情常態化、邊境解封，帶動內需市場回溫，前幾年受疫情創害最深的餐飲、觀光業迎復甦，對於人才需求孔急，缺工情況嚴重；反觀先前暢旺的外銷市場，隨著總體經濟降溫而衰退，不利出口導向企業，明年第一季國內徵才市場，呈現出「內熱外冷」的情況。

有高達90.4％的企業表示2023年第一季有徵才計畫，高於9月的79.1％，和去年同期的88.2％，創十年同期新高。其中徵才意願較高的行業別，「餐飲住宿與休閒旅遊業」排第一，達95.3％，其次是「批發零售與貿易業」的94％，接著是「金融保險與會計統計業」92.7％、「運輸與物流倉儲業」91.3％、和「科技資訊業」90.9％。