火鍋名店蔬菜農藥超標 業者親上火線發聲

寒冬是吃鍋旺季，但可得當心把農藥吃進肚裡。台北市衛生局今（12）日公布今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市等55件產品，其中5件不符規定，不合格率達9.09％，名單也出現知名火鍋品牌包含撈王、海底撈、老四川巴蜀麻辣燙等。

據抽驗結果，「撈王」的青江菜被驗出殺蟲劑0.046ppm、芬普尼代謝物0.011ppm及殺蟲劑百利普芬0.73ppm。業者透露，事發後相關品項已全數下架，「我們當下就請廠商更換產地，也找了通過市府認證的供應廠提供火鍋料，未來也會嚴加把關衛生環節。」

「海底撈火鍋京站店」白蘿蔔被檢出殺蟲劑芬普尼0.001ppm、芬普尼代謝物0.001ppm，品牌表示，「我們已將此批次產品全數停用並且更換進貨農戶，海底撈對於食材有嚴格的出品標準，食材原材料到店後會有清洗、切配、稱重等流程，能夠有效避免食材原材料外表的農藥殘留問題。」

「老四川巴蜀麻辣燙」的香菜則被檢出殺草劑草脫淨0.02ppm，業者回應，「我們被通知時就已經換掉廠商，所有香菜也全數下架，未來食材清洗次數也會更加頻繁並加強控管廠商供應的貨品。」

（中時 朱世凱）

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