這天恐破10度！極區冷空氣南下將掃台灣

首波寒流可能在周六來襲，氣象局長鄭明典表示，12月中左右有很顯著的負北極振盪，極區冷空氣明顯偏移到中緯度，台灣被掃到的機率不低。天氣風險公司分析師廖于霆表示，預報模式顯示周六起有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低。

鄭明典早上在臉書表示，美國氣候預測中心公布北極振盪指數，12月中左右觀測值達到-4.0，屬於很顯著的「負北極振盪」，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度來了。雖然統計上，台灣只位於冷空氣路徑的邊緣，通常不會持續受冷空氣影響，但是被掃到邊的機率還是不低，提醒多注意氣象局發布的溫度變化訊息。

廖于霆在「天氣風險 WeatherRisk」臉書指出，未來較大變化可能出現在周六之後，預報模式顯示有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低，若成真在冬天來說是很正常的事；不過，因為還有幾天時間，預報有可能改變，只是若對於溫度比較敏感的朋友或行業，就要提早做好準備，預防寒害。

近日天氣部分，廖于霆表示，未來一周台灣都受冷高壓與東北季風影響，北部東北部陰雨，中南部與東南部天氣相對穩定，氣溫方面今天到周二（13日）北部東北部高溫17-18度、低溫15度，周三（14日）降到15-16度，周四（15日）18至20度，周五（16日）15至20度，周六（17日）後再下降。

（ 中時新聞網 莊楚雯）