愛莉莎莎開課2天賺1,300萬 超狂學歷起底

YouTuber愛莉莎莎雖惹出爭議但仍擁有極高的網路聲量，訂閱人數高達121萬還買第2間房子。近日她推出自媒體經營教學課程，一開賣便引發粉絲搶購，2天賺進1,300萬元，有網友起底，愛莉莎莎是清華大學人文社會學系畢業，還是英國行銷碩士，直呼「承認吧，愛莉莎莎有真本事。」

愛莉莎莎開設自媒體課程，開賣52小時訂閱人數暴增到4,012人，以每人費用3,240元計算，銷售總金額逼近1,300萬元，一名網友日前在Dcard發文，讚嘆愛莉莎莎真的很會賺錢，平時影片多元，口條清晰，內容架構也完整明確，加上敢說其他YouTuber的議題，像是YouTuber收入、開團購能賺多少等，變成流量密碼拍影片，抓住觀眾眼球，可說是「掌握一手流量的女人」。

至於為何愛莉莎莎的課程這麼搶手？網友分析，愛莉莎莎最新影片雖然是主打QA，但其實是推銷她的自媒體課程，影片流暢，讓人讚歎她真的很會行銷、很會賺，「光一天就直接賺飽賺滿，真的是令我佩服的人！最強沒有之一」。

然而，有人質疑愛莉莎莎課程原價1萬多元，早鳥優惠期間3,240元，這價錢真的值得嗎？就有網友在Dcard起底她的學歷，表示她是英國斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde）行銷碩士，多益成績是金色證書、有900多分，雅思成績則是7.5，大學是清華大學人文社會學系畢業，是行銷類專家，有真本事，讓網友紛紛留言「有底子就站得住腳啊」、「她就算不當youtuber，也是很會賺錢的那種人」。

愛莉莎莎賣自媒體教學課程，已有400人以上報名，超會賺。翻攝自 愛莉莎莎IG

（中時新聞網 莊楚雯）