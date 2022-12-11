台灣人最愛LINE功能出爐 這功能最受青睞

2022台灣用戶十大愛用LINE功能出爐！根據LINE團隊觀察，自2021年12月至2022年11月期間所發佈的新功能當中，最受台灣用戶青睞的是，可便捷回報自身安全狀態的「LINE安全通報」功能，全台累積多達1,500萬名用戶曾瀏覽親友通報狀態。

LINE安全通報提供便捷快速的狀態回報，點選按鍵即可在緊急災難發生時，透過LINE立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友們目前回報的狀態。LINE於918花東地區頻繁發生規模5以上地震期間，正式啟動此服務。

第二名則是手機故障或遺失時，可以藉由先前建立的「備份啟用碼」，在新手機復原最近14天的聊天記錄，即使是跨系統的新手機，也可復原2週聊天記錄。

以行動條碼移動帳號功能，讓新舊手機互相掃描行動條碼即可換機，不用輸入LINE密碼或任何資訊，跨系統也適用，奪下第三。

長按訊息即可「選擇並複製」部分文字功能也廣受喜愛。被視為今年重量級新功能LINE發票管家，一推出就受到用戶熱烈喜愛，不用額外下載應用程式，透過LINE就能掃描發票自動對獎、掌握發票明細、查看消費分析。

全螢幕的熊大生日特效，會由LINE在生日當天，在主頁以全螢幕的熊大慶生。貼圖與表情貼可拖曳排序，同步電腦版功能，有別於以往只能在手機版本調整貼圖與表情貼的排序，受到不少用戶愛用。

LINE社群管理員「強制退出」功能，讓社群管理員可以設定黑名單，被設定黑名單的用戶，即使換了暱稱也無法再加入同一社群，受到不受用戶喜歡。