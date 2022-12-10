國民年金保費元旦調漲！影響哪些族群？月繳多少錢？3大給付可多領？算給你看

國民年金保費明年元旦起漲！費率由現行的9.5％調至10％，月投保金額也從1萬8,282元調為1萬9,761元，影響待業族、家庭主婦等約271萬人，每月得多付72~144元，以一般被保險人月增保費144元推算，等於月繳1,186元，但3大給付也會同步多發，除生育、喪葬給付各增2,958元與7,395元，老年給付也月增96~192元不等。

2008年10月1日開辦的國保制度，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒參加勞保、農保、公教保、軍保等其他保險的國民，都會被自動納保，因此以學生、家庭主婦等族群居多。

衛福部社保司昨（9）日宣布，由於保險基金餘額不足以支付未來20年保險給付，社保司長商東福表示，9月精算2021年10月1日的國保基金餘額為4656億元，不足支付未來20年保險給付9593億元，因此費率將依法調整為10％，國庫每年可增24億元保費收入。

另在月投保金額部分，2015年迄今一直維持1萬8,282元，依規CPI（消費者物價指數）累計成長率達5％時，即應調整。商東福指出，2014年10月~2022年9月的CPI累計成長率高達8.09％，因此元旦亦一併調整月投保金額至1萬9761元。

在月投保金額調高後，3大補助也可同步多領，包括生育給付增2,958元至3萬9,522元、喪葬給付也增7,395元至9萬8,805元。

至於最重要的老年給付部分，以年滿65歲、有10年國保年資的張先生為例，在未調整月投保金額前，原可領取A式老年年金給付4,960元，調高後則可領取5,056元，每月增加96元；若領取B式老年年金給付，原可領取2,377元，調整後增為2,569元，每月增加192元。

但要提醒的是，國民年金給付有「5年請求權時效」規定，因此喪葬給付、生育給付等1次性給付如，從申請日開始，若超過5年後才申請就無法進行給領；老年給付若超過5年後才申請，也只能發放申請時間近5年的年金。

此次國保保費調整後，明年1~2月繳款單將於3月底前寄發，被保險人得於4月底前繳納。

（旺得富理財網 李宗莉）