台灣這地方太危險！美日等國教生存法則

台灣「過馬路太危險」 這5國教生存法則 網：太丟臉

台灣交通亂象聞名國際，一名網友分享，美國、英國、澳洲、加拿大和日本的政府都在網站上提醒旅遊台灣要注意交通安全，內容大多與駕駛或騎士不尊重行人有關，5國政府紛紛提醒在台過馬路很危險，引起網友討論，讓不少台灣網友看了掩面直呼，真的好丟臉。

一名網友昨在PTT上分享，台灣交通全世界都知道有多爛，甚至有許多國家為了保護自己的人民，都會在外交部或是觀光局的網站上加註提醒，如果想去台灣旅遊，應該要如何「入境隨俗」。讓原PO感嘆地說，這種程度的交通安全和旅遊環境還想吸引觀光客？世界怎麼跟得上台灣？

該網友指出，美國政府針對台灣交通的提醒為「穿越馬路要特別小心，因為很多駕駛不懂得尊重行人的路權；且許多駕駛會闖紅燈，尤其是在燈號剛變換的時刻；最後則是計程車和公車可能會無視其他車輛，就急切到路邊載客。」

該網友表示，除了美國，英國、澳洲、加拿大和日本政府也在網站上提醒台灣交通的注意事項。英國政府提醒「過馬路要小心，一堆車輛根本不會停下來。」澳洲政府也提醒「車輛可能不會在行人穿越道前停下來，在踏出步伐前應先看一下；通常計程車很安全，但曾有駕駛毆打乘客的事情發生過。」而加拿大政府則說「機車騎士常常不遵守交通法規，他們相當危險」。

該網友也說，日本政府對台灣交通的提醒事項多如牛毛，除了點明台灣不遵守交通規則的狀況很常見，更直言在路上的風險比日本高很多，曾有日本人過馬路被撞死，還有自駕發生事故身亡的狀況。此外，機車騎上人行道的狀況也很常見；另搭乘計程車也要注意，過去曾發生過司機亂跳表、繞路、毆打乘客或是找假鈔的問題，下車要注意後方來車，因為有些機車騎士會鬼切（網路用語：任意變換車道）。

貼文引起網友討論，「日本的相當詳細，建議各國旅客參考」、「台灣的交通，台灣人都超嫌棄了，更何況是外國人」、「日本的建議好實用XD」、「 果然是世界認證的爛」、「看這些真丟臉，果然是鬼島」、「自己要當聰明用路人」、「機車騎在人行道上還會叭行人」、「日本人完全明白」。

（中時新聞網 何立雯）

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