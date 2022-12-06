虎年苦悶! 2023職場代表字 勞資全選「穩」

即將走過2022年，不少上班族、企業都認為疫情造成負面影響，勞資雙方都希望明年能夠更穩定。yes123求職網進行「2023年代表字」票選，勞資雙方都選出「穩」作為明年的代表字。

據yes123調查，上班族回顧今年工作狀況，2022年「職場代表字」在可複選狀況下，前5名依序為「悶」（33.7％）、「憂」（33％）、「苦」（26.6％）、「亂」（25.7％）、「茫」（24.8％）。

第六到十名的代表字分別為：「累」（23.9％）、「撐」（21.2％）、「忍」（20.3％）、「慌」（19.5％）、「無」（14.7％）。

從代表字可以看出，上班族今年真是苦日子的一年！

展望明年，上班族2023年的「職場代表字」前5名依序為「穩」（41.1％）、「順」（40.1％）、「升」（30.3％）、「翻」（29.4％）、「富」（28.4％）。

第六到十名的代表字分別為：「轉」（27.7％）、「發」（20.2％）、「跳」（15.1％），以及「衝」（14.2％）、「成」（13.3％）。

從這10個代表字看來，多數上班族對於明年整體環境好轉抱有很大的希望。

至於資方，回顧今年營運狀況，2022年「資方代表字」前5名依序是：「亂」（32.3％）、「憂」（31.1％）、「累」（29.9％）、「撐」（28.7％）、「悶」（27.4％）。

第六到十名的代表字分別為：「縮」（22.8％）、「等」（19.4％）、「無」（17.8％），以及「驚」（15.9％）、「苦」（13.5％）。

展望明年，「資方代表字」前五名依序為：「穩」（51.6％）、「升」（50.4％）、「順」（35％），以及「翻」（30.6％）、「守」（23.7％）。

至於第六到十名的代表字分別為：「滿」（18.9％）、「發」（17.7％）、「衝」（16.4％），以及「平」（15.2％）、「讚」（14.2％）。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，基於防疫考量，自己與家人在上班或上課的大部分時間，口罩總是不離身；除了擔心染疫減少外出，甚至碰到遭隔離困境，感覺生活特別「悶」，加上業績也很「悶」；然後開始「憂」心飯碗不保，「憂」慮薪水不夠用、財務吃緊；加上全年籠罩著通膨壓力，生活開銷變大，實質購買力減少，自認日子過得很辛「苦」，甚至到窮「苦」地步。

楊宗斌指出，因此大家對明年的職場生活，首重「穩」字，然後在平「穩」之中，伺機而動，等待仕途「順」遂，或是職位高「升」的機會。

同樣展望兔年，資方也是先求業績「穩」定下來，然後再等待景氣回「升」，自然而然就「順」利、平「順」恢復到疫情前的營運狀態。

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