勞退自提6％太傻？專家:節稅外還有2好處

新制勞退，雇主每月須幫勞工提撥6%退休金，勞工也可以選擇自提1%至6%，一位網友表示，她月薪5萬元，當初到公司報到填寫入職單時，有勾選勞退自提6%，發薪水才發現扣掉所得稅、勞健保和自提勞退等，實領只剩4萬出頭，好奇問網友，「大家建議自提6%嗎？」引發網友討論，有人說，「退休要靠自己，需要自提的理由應該只有避稅而已，沒有稅務需求就不用」。

網友近日於論壇《Dcard》貼文表示，今年大學畢業，第一份薪水5萬元，有勾選勞退自提6%，後來領薪水被扣所得稅、勞健保及自提的勞退約3千多元，一個月實領僅剩4萬初，她問網友「大家建議自提6%嗎？還是要把這3千多元的退休金拿來每個月定期定額存股？」

網友紛紛留言給意見，「年收入低就不要自提，自提只是節稅而已，高所得級距自提比較划算」、「所得稅有超過12%，自提比較有感」、「我薪水跟你差不多，但我沒有自提，理由是我的稅額級距介於0至5%，所以自提節稅的效益不大」、「如果不會理財，提撥是最好選擇，才不會亂花錢」、「不建議欸！還沒達退休年齡以前，那些錢搞不好你就能滾出財務自由了」、「不管薪水多少都別自提，通貨膨脹會把錢吃光光」。

也有網友表示，「不認為勞退能打敗市值型ETF，退休要靠自己，不要靠政府，需自提的理由應該只有避稅而已」。

多數上班族所得稅率級距不高，可能對自提6%的節稅效益無感。不過專家分析，勞退自提除了節稅之外，其實還有2大好處。專家表示，存錢就像減肥，大多數人很難長期堅持自律，勞退自提有強迫儲蓄的效果；此外，勞退金專戶長期報酬率比銀行定存高，而且有保證收益，也可以避免自行投資虧損的風險。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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