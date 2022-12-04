影響一生收入 大學最後悔10大科系榜首是它

國外與台灣都面臨學歷貶值，出社會領不到好薪水的問題，美國喬治城大學一份報告指出，高達44%大學學歷求職者後悔自己選讀的科系，並且有求職網站研究，最令大學畢業生後悔讀的科系前三名分別為新聞系、社會學系、人文通識，並指收入最高的科系與最低的相比，一生所賺的錢相差340萬美元，約新台幣1.06億元。

根據美國媒體《CNBC》報導，美國喬治城大學教育和勞動中心一份「大學回報」的報告指出，取得大學學士學位的人，收入通常比高中畢業者多出84%，且教育水準越高回報越高，其中更以主修科學、技術、工程、數學等理工科的學生總體收入最高。健康、商科也是高收入科系之一，平均年薪在新鮮人階段就高過人文學科，也導致有高達44%學士學位者後悔其所選擇的主修科系。

同時，求職網站《ZipRecruiter》針對1,500多名在求職的美國大學畢業生做調查，大學畢業生主修哪一個科系最感到後悔，結果顯示最後悔的科系是新聞系，高達87%的新聞系畢業生讀完後悔，第二名為社會學，後悔率有72%，第三名傳播學64%，剩下的依序為教育學61%、行銷管理與研究60%、醫療與臨床協助58%、政治學與政府政策56%、生物學52%、英語和文學52%。

反之最令畢業生滿意的科系則是電腦資訊科學，滿意率72%、犯罪學72%、工程學71%、護理69%、健康67%、商業經營管理66%、金融66%、心理學65%、營建工程65%、人力資源管理58%。

該調查同時也指出，收入最高的大學科系畢業生和收入最低的科系相較，終其一生多賺340萬美元（約新台幣1.06億元）。該求職網的首席研究員兼經濟學者布伯（Sinem Buber）表示「儘管學生們在學期間可能會被某些領域吸引，但畢業時現實問題就來了！當幾乎付不出帳單時，薪水就變得很重要。」

（中時新聞網 莊楚雯）

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