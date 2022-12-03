近5萬全薪選勞退自提? 網揭1關鍵不推

勞退自提人數逐年增加，顯示台人理財意識抬頭，愈發重視退休財源規劃。一名初入職場的新鮮人選擇自提6%，但領薪時卻發現，全薪近5萬被扣到實領僅4萬初，尋思是否要把自提的錢拿去存股。其他網友建議，如果沒有稅務需求，可以不用自提。

這名剛畢業的新鮮人在Dcard理財板發文，她第一份工作全薪近5萬元，剛入職時有勾選自提6%，但領薪時發現扣留所得稅、勞健保，再加上自提約3千多，實領僅剩四萬出頭；除此之外，她還有房租及其他生活費，總計約一萬五的開銷。

由於她最近剛買每月買5千的0050（元大台灣50），也讓她開始考慮是否要把這3千多的自提費，拿去每月定期定額存股。

貼文曝光後，不少網友表示自提最大的理由是節稅，若年收入較低可以不考慮，「需要自提的理由應該只有避稅而已，沒有稅務需求就不用」、「年收入低就不要自提，自提只是節稅而已，高所得級距自提比較划算」、「所得稅有超過12%，自提比較有感」。

值得一提的是，勞退自提率可依自身經濟狀況，在1%到6%之間彈性調整，但頻率也不能太頻繁，一年兩次為限。

根據《勞工退休金條例》第14條規定，自願提繳之退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。也就是說，勞工申報綜合所得稅時，自提部分是不納入個人綜合所得稅總額，不會被課稅。

但勞退自提也不代表「免稅」，而是「遞延稅負」，雖然自提的部分可從當年度綜所稅扣除，但請領時仍有可能被課稅。若選擇一次請領，免稅額在「18.8萬x年資」以下；若選擇按月領，則以全年領取總額減除免稅額81.4萬需被課稅。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

勞退一定要自提6％？專家:3條件不必考慮

勞退該自提嗎？ 薪資過這門檻可年省6千

退休理財｜勞退自提選幾％最賺？達人1招算出來