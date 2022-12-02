長期吃1物肚痛得癌症第3期 醫曝關鍵

她長期吃1物突腹痛 一查癌症第3期 醫嘆：半年就走了

長期肚子痛有可能是身體發出警訊！肝膽腸胃科醫師張振榕表示，曾有一名患者突然暴瘦，且每天都嚷嚷著肚子痛，檢查發現已經罹患胃癌第3期，一問之下才知道，患者在初一、十五都會吃稀飯配醬瓜，推測是因為規律、長期地攝取高鹽分醃漬物引發癌症，雖然手術成功，但在半年內仍離開人世。

醫師張振榕日前在節目《醫師好辣》中分享真實病例，曾有一名80歲的阿嬤，因為宗教信仰，只要到了初一、十五都會茹素，只吃稀飯配醬瓜、醃黃瓜、鹹蛋等食物，這一吃就是60多年，但沒想到，阿嬤突然在短短半年內瘦了6公斤，甚至每天都有腹痛的情況。

張振榕回憶，阿嬤到診間時，「整個人都是蒼白的」，貧血相當嚴重，經胃鏡和切片檢查後，確定罹患胃癌第三期，手術時更發現癌症細胞已經侵害到肌肉層及鄰近的淋巴結組織，雖然手術順利結束，但因為阿嬤營養吸收較差，再半年後撒手人寰。

「高濃度的鹽，胃癌升2倍是真的。」張振榕指出，鹽分會破壞胃部黏膜，使得致癌物更容易被吸收，可能因此增加罹癌的風險；而高鹽分的醃漬物或加工肉品中，通常也含有高濃度的致癌因子「亞硝酸鹽」；除此之外，有不少超過50歲以上台灣人的胃中都有幽門桿菌，若胃的黏膜被破壞，也會讓幽門桿菌更容易附著且增生，罹患胃癌的風險也因此提高。

最後，張振榕提醒，偶爾吃一些醃漬物，或是稍鹹的食物其實沒有大礙，但切忌「長期、大量、規律」的吃，否則恐怕會對身體造成危害。

（中時新聞網 陳駿碩）