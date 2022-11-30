投資有道 關之琳拍賣珠寶驚人成交價曝光

關之琳拍賣珠寶最高金額4600萬港幣 總成交額驚人天價曝光

有「香江第一美人」稱號的關之琳，多年來維持凍齡美貌和曼妙身材，完全看不出來已經60歲，雖然已淡出演藝圈多年，但她向來投資有道，多年來憑藉物業買賣身家至少5億。近日，她決定拍賣價值高達1億港元(約3億9千萬台幣)的私人珠寶，並將部分收益以慈善用途捐出，到了前(28)日拍賣現場當天，吸引來自三大洲21個國家的買家熱烈競投，最後的拍賣總額也曝光。

關之琳私人珠寶珍藏的拍賣品價值不斐，其中一件首飾價高達4600萬港幣(約等於1億8千萬台幣)吸引現場多位買家爭相出價，經過熱烈的競逐中，由現場買家將這件璀璨精品收入囊中，最後成交總額大約3億5港元(約等14億台幣)。

關之琳在拍賣會前表示，很高興能與佳士得合作拍賣部分珠寶珍藏，與世界各地的珠寶愛好者分享自己對珠寶的熱愛。作為一名珠寶收藏家，她每一件珠寶都在收藏的旅程中別具意義，「我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」

消息出來後，不少網友稱讚關之琳的善舉，也有網友讚嘆其財力雄厚。關之琳曾低調透露自己錢花到下輩子都可以，她的財富並非靠著靠祖輩積累，而是靠著穩妥的投資方式以及運氣的加持，才能在退休後過著富裕悠閒的生活。

文章來源：流光溢彩、卓越品味：關之琳女士估值逾1億港元私人珠寶珍藏將閃耀香港秋拍

（中時新聞網 許庭瑛）