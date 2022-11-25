高空也能喝珍奶!星宇航空把經典搬上飛機

明年元旦起三萬英尺的高空也能喝到珍珠鮮奶茶了！星宇航空（2646）為配合A350新機上線，全航線服務再升級，將經典台灣街邊手搖和優質在地小農產品搬上飛機，明年1月1日起，搭乘星宇航空商務艙及頭等艙的旅客，於特定航線就有機會喝到手工新鮮調製的珍珠鮮奶茶。

珍珠鮮奶茶將在星宇東北亞、東南亞特定航線提供，目前包含東京、大阪、札幌、吉隆坡、檳城、新加坡等來回航班，未來加入北美航線台北出發之航段的現調飲品行列，明年4月開航的洛杉磯航線就喝得到。

另外，12月1日正式上線的新款商務艙迎賓飲料「茂谷柑百香果汁」，嚴選台灣在地茂谷柑，搭配微酸的百香果，將在全航線商務艙供應。

星宇自開航來於機上飲品發揮巧思，提供獨創機上聯名調酒、台灣在地一街咖啡，堅持新鮮現調，把在地美味原封不動端上高空，此次推出的珍珠鮮奶茶運用蜜漬入味工法，融合砂糖和阿薩姆紅茶製成濃郁茶醬，蜜釀出Q彈有嚼勁的茶珍珠搭配新鮮牛乳，為響應環境永續，搭配竹纖維環保吸管，使珍珠鮮奶茶的飲用體驗更臻完美。

想陸上搶先體驗機上珍珠鮮奶茶，星宇航空首次與誠品合作一系列獨家試飲活動，邀請Insighter、Explorer、誠品指定會員，12月3日於誠品行旅「The Chapter Cafe」搶先體驗，並在12月3、4日同步誠品生活松菸夜末眠周末慶，規劃星光禮遇於「eslite premium」黑卡專屬空間提供限時、限量現調「珍珠鮮奶茶」，邀請誠品黑卡會員於快閃時段親臨品嚐。

珍珠奶茶是台灣席捲全球的原創飲品，星宇航空預計移師海外，12月於日本東京及誠品生活吉隆坡舉辦「珍珠鮮奶茶」嚐鮮體驗，讓當地旅客也能預先品嚐台灣好滋味，讓出國的好心情提前登機。

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