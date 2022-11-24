南韓戰烏拉圭運彩賠率出爐 下注5眉角看好

世足賽邁入第4天，亞洲球隊連續戰勝阿根廷、德國等傳統足球強權，讓許多人大呼亞洲人要崛起了，隨著參與熱度升高，運彩買氣有望創下最速達到10億元的紀錄。今天最受矚目的就是南韓與烏拉圭之戰。彩券行透露，本次球賽連續爆冷，使越來越多球迷只看賠率，不看排名。台灣運彩總經理林博泰也親上前線，為廣大球迷揭露5個投注眉角。

本次世足賽阿根廷、德國兩大超強隊伍慘遭滑鐵盧，2日內分別被沙烏地阿拉伯、日本踢翻，儘管球迷錯愕，但也把運彩買氣炒到高點；截至23日，投注世足賽的金額以逾9.7億元，比起上屆增加60%，有望創下運彩史上最快破10億元的紀錄。

有彩券業者也公布世足賽到目前為止的下注現象，彩券業者表示，連續兩場比賽爆冷頻傳，許多球迷只看賠率、不看排名，紛紛衝著高賠率的南韓下注，「很多民眾都投1至2千買南韓贏，有一些還買到1至2萬，買氣相當熱絡，還是要提醒量力而為，切勿過度投注。」

目前南韓、烏拉圭的最新賠率也出爐，不讓分賠率南韓4.00倍、和局3.50倍、烏拉圭1.50倍，顯示世界排名較高的烏拉圭贏面仍較高；按目前全球排名看，烏拉圭世界排名第14位，南韓則排第28名。

台灣運彩在世足賽開踢前，就公布23種世足特別項目玩法，包括猜冠軍、哪支隊伍勝利、金靴、金球、金手套獎等等，整屆64場比賽皆開放單場與場中投注。為了讓一日球迷也有參與的機會，林博泰在《Sports會客室》節目中為「一日球迷」提供5點投注注意事項。

第一，目前最有冠軍相的隊伍是「森巴軍團」巴西；林博泰分析，巴西過去5度奪冠，奪冠次數為各隊最多，且目前排名世界第1，在猜冠軍玩法上，巴西奪冠的可能性最大。

第二，新手可以投注比較簡單的玩法像是猜冠軍或是看單場賠率下注，賠率越低，勝出機會越高，反之賠率越高，勝出的機會比較小。

第三，運彩單場主客場和玩法都是以90分鐘的賽果為準，本屆也不例外，世界盃小組賽跟平常足球聯賽一樣採積分賽制，進入淘汰賽也就是16強開始無和局，但單場投注不會將傷停補時或PK結果納入。

第四，卡達與台灣時差5小時，從11月29日起，所有賽事都在晚間11時候登場，但運彩線上服務24小時不間斷，只要線上申請虛擬會員，在家也可以用手機、平板、桌機投注。

第五，實體投注站也有24小時營業，只要到台灣運彩官網就可查詢據點。

★提醒您：未成年人不得購買或兌領彩券，運動彩券發行機構及受委託機構員工不得購買、受讓或兌領運動彩券，納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

（旺得富理財網 李澍 ）

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