北市飲料店 12/1起禁用一次性塑膠杯

台北市因應國際趨勢，落實減塑，將自今年12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯；北市環保局今表示，環保局多次與店家溝通並宣導後，轄內9成以上店家都已備貨完成，屆時可順利配合上路；環保局呼籲大眾，源頭減少一次用塑膠，共同落實《全球塑膠公約》。

環保局表示，我國自2002年起，即要求公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業、連鎖速食店及有店面的餐飲業等8大類業者，限制使用塑膠類（含保麗龍）免洗餐具，餐飲業者即改採紙餐具替代，迄今已逾20年。

環保局指出，2011年推動「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式」政策，即希望透過給予1至3元優惠的方式，獎勵消費者自備飲料杯來達到減量效果。

環保局表示，自今年7月1日起，實施四大連鎖業者應提供民眾自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠後，讓消費者自備飲料杯有更大的誘因，引領民眾將環保意識化為環保行動，選購環保杯的熱度也因此上升，自備杯比率更從過去的6％提高到16％，有部分連鎖超級市場自主提高至8元的優惠，進一步吸引消費者自備杯具消費，都有助減少一次用飲料杯用量。

環保局說明，為使「飲料店禁用塑膠一次用飲料杯」政策順利執行，環保局於6月及8月即派員至轄內列管飲料店業者做兩輪宣導，包括法令公告事項、相關宣導單張等，確保業者瞭解政策內容。

環保局規畫，11月中旬，再做第三輪逐店宣導工作，經訪查結果，目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，皆可於12月1日依法配合實施，期能藉由此政策上路，有效減緩塑料污染對環境的危害。

此外，為提倡環保永續的觀念，循環杯新制也將於2023元旦上路，規範連鎖便利商店業及連鎖速食店業者至少須有5％的門市提供循環杯借用服務，環保署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」。

環保局指出，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質，使循環杯的借用服務達到一致的水準，民眾能安心借用，透過減少使用及循環再用，同步落實源頭減廢的政策，邁向城市永續新生活。

（中時 游念育）