全台瘋世足 運彩網路開戶數爆增

2022卡達世界盃已正式開打，就投注站人員表示，近期不但投注民眾大增，由於運動彩券可以網路投注，申辦網路開戶數更爆增！

由於投注運動彩券除了可在投注站下注之外，更可以網路下單，民眾只要開好網路投注帳戶，成為運動彩券的線上會員，就可以24小時下單投注，因此，運動彩券線上會員數持續增。然在世足賽開打前後，申辦線上會員數更是大增，依台灣運彩統計，今年前10月申請運彩線上會員，平均每月有3,000多人，然從11月以來申請數即逾萬戶，11月申請人數是今年月均數的4倍，尤其近3日申請人數更是明顯增多。

台灣運彩提供23項「冠軍及特別項目」投注，在世足賽開打前五天，「世界盃冠軍」投注金額已突破千萬元，但這只是小暖身而已，因在小組賽第一輪16場賽事「單場投注」全數開盤後，投注金額更快速累增中。依台灣運彩統計，截至11月21日止，世足賽總銷售已有3.4億元。

至於銷售最熱門的場次現在開放投注包括小組賽16場以及冠軍及特別項目，運彩表示，其中小組賽已進行4場，銷售以21日開打伊朗對上英格蘭這一場最多，單場銷售金額即近1億元，另外，地主隊卡達對上厄瓜多的世足開幕戰投注金額也超過6千萬元，排名第二，這一場比4年前首戰高出1,500萬元。另外，在冠軍隊中，民眾看好巴西及阿根廷，因此，投注這兩隊有機會奪冠占大宗。

截至22日下午5點為止雖然只踢4場，但民眾已開始出現「以小錢換大獎」的包牌情況，運彩表示，21日晚上伊朗對上英格蘭這一場，有消費者投注4000元，購買正確比數5+:2、賠率140倍，中獎56萬元，由於小組賽開出大分機率比較多，因此民眾會朝向大分、高賠率來投注。

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