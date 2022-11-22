她在鼎泰豐待2小時卻沒用餐 網曝超療癒

她在鼎泰豐待2小時卻沒用餐 原因曝光網超認同：療癒

鼎泰豐以小籠包聞名全世界，一名女網友表示，近日到百貨公司經過鼎泰豐，被鼎泰豐透明櫥窗吸引，她站在櫥窗前看師傅們包小籠包2小時，直呼真的很療癒，貼文吸引網友討論，多數網友也認同，「我也超愛看這個的」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，上周六（20日）到高雄巨蛋看演唱會，開演前她先到漢神巨蛋逛街，期間經過鼎泰豐捏小籠包的透明櫥窗，她對桿麵到成型的過程著迷，在櫥窗前一站就是2小時，直呼「真的是莫名療癒」。

原PO表示，隔天她又因為看演唱會到漢神巨蛋吃晚餐，再次經過鼎泰豐，又看到同一批人再包小籠包，令她忍不住說，「辛苦了！每天都要賣力的包小籠包外，還要被奇怪的人當動物看。」除此之外她也好奇，「不知道鼎泰豐的櫥窗隔音好不好？外面講話裡面聽得到嗎？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「這真的很療癒，不知道他們對於外面奇怪的人是怎麼想的」、「笑死！我也超愛看這個的，我朋友每次都說夠了，不要再看了」、「我每次經過想看都不敢看太久，我怕他們會覺得被視線打擾」、「看到都學會了」。

留言中有人稱認識的學長在鼎泰豐工作，他表示鼎泰豐的櫥窗隔音很好，再加上廚房裡的壓麵機、師傅們喊單說話也很大聲，且他們對民眾站在櫥窗前看包小籠包也不會感到不自在，只是覺得捏麵糰有什麼好看的。

（中時新聞網 楊雅婷）