好市多黑五 她砸20萬買1物 網看傻眼

好市多年度盛事「黑色購物節」昨天起登場、持續1周，一名女網友昨天表示，去年黑五買TCL的電視給媽媽，非常滿意語音搜片功能，台灣國語也能通，於是今年打算再買一台，原本只想買65吋，但看到98吋價格下殺6萬，只要20萬元，笑道「還是我考慮來換間房子」，買大電視回家，讓網友們看傻眼。

一名女網友看到98吋電視折價6萬，特價20萬元，非常心動。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

一名女網友昨天（21日）在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，去年（2021年）黑五買一台TCL電視給媽媽看，沒想到媽媽用得超爽，其中語音搜片功能連台灣國語也聽得懂，非常方便，於是今年決定買一台給自己跟老公看，結果一進賣場看到超級大的98吋電視竟下殺6萬，特價19萬9999元，忍不住心動。

原PO表示，這麼大的電視又便宜6萬塊，實在太優惠，「如果買下來週末在家跟老公看電影應該很過癮」，原本她只想買68吋，不過特價是98吋，讓她心癢想買大的，還笑喊「還是我考慮來換間房子」。

對於原PO想買20萬的大電視回家還想換房子，引起網友熱議，「有錢真是任性，換房子是因為想裝大電視」、「看黑五有沒有賣房子才是，這價錢可以買雷射投影機更好」、「6萬可以考慮，20萬叫大家買TCL，別鬧了」、「房子越蓋越小，電視越做越大？」也有人擔心「這個尺寸應該進不了電梯」、「搬運才是最大的問題，一般住宅大樓電梯能載上去最大是85吋，買了還要叫吊車拆窗戶才進得去」。

（中時新聞網 莊楚雯）