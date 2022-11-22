離職前1舉動「年終少25％」 網：道行太淺

農曆春節在2023年1月29日就開始，不少公司預計在明年1月中旬就會發年終，一名男網友表示，他預計明年初要離職，卻意外被公司發現，因此年終獎金慘被扣了25％，讓他內心超不平衡，覺得公司太欺負人。貼文引起網友討論，不少過來人搖頭說，原PO就當是繳學費了，年終獎金不是公司必須給的，記得下次演戲要演到最後。

一名男網友昨在Dcard上發文表示，他預計要在明年初的時候離職，而公司隱約察覺到這點後，竟故意扣他年終獎金，因此他最後能領到的獎金，將會比其他同事少四分之一，讓他覺得很委屈，也忍不住大嘆「第一次感覺家族企業這樣欺負員工！」

男網友指出，他為了這間公司辛苦工作了一年，結果卻換來這樣的結果，讓他感覺很不爽，但卻不知道怎麼樣才能替自己出口氣，畢竟年終獎金並不是必須要給的，可是公司這樣的行為，真的太欺負人了。

貼文引起網友討論，不少過來人搖頭說，原PO的道行果然還是太淺了，這次損失的年終獎金就當是交學費，下次記得戲要演到最後。「假如你知道要和女朋友分手了，你還會送她精品嗎？」、「當作繳學費，要離職一定要都入帳再提」、「真的菜，很多專業跳槽的都越近離職時間越認真，離職於無形中，你還巴不得全天下知道放出風聲，學一次教訓吧！」

（中時新聞網 何立雯）