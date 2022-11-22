離婚後 為何大S可輕鬆拿錢？律師揭關鍵

為何大S可輕鬆拿錢？美女律師揭關鍵1點：汪小菲乖乖付吧

女星大S（徐熙媛）再婚後，前夫汪小菲不想履行離婚協議，積欠逾5百萬的生活費用，遭大S向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令，氣得汪小菲今（21日）公開一年4千多萬的支出明細，狂發文怒嗆大S一家，並揚言明天來台喬事情，掀起軒然大波。對此，知名家事美女律師李怡貞，點出大S為何能跟汪小菲拿錢的主因。

李怡貞今（21日）晚間在臉書透露：「為什麼大S可以輕鬆的扣到錢，其實就是拿著當初離婚的調解筆錄逕作強制執行。」李怡貞指出，調解筆錄是經過兩造當事人及律師協商確認的，法官通常也會再審核條款，「該付的錢只要被寫在上面，通常都必須付，付不出來或是不願意付，不用再打一個履行離婚協議的訴訟，以該調解筆錄去強制執行就好。」

因此，李怡貞建議當事人上法院時，必須寫清楚作成調解筆錄較有保障，「兩造簽名以後，離婚協議就生效，之後就必須遵行，不可能又反悔說哪邊不願意。」當事人收到調解筆錄正本後，除了各自拿去戶政登記離婚換證，也是類似於「可兌現的長期飯票一張。」

不過，李怡貞提醒，萬一某方在台灣地區沒有任何資產，調解筆錄就會成為壁紙，所以律師如何透過有利的條款維護當事人的利益，就顯得非常重要，「比方說，汪小菲可以放一個大S再婚就不再負擔她的費用，沒放就乖乖付吧。」李怡貞接著開玩笑：「竟然會水電費都全包？！我大S還不挖礦挖到爆！」

網友看完後恍然大悟，留言：「他應該沒想到大S會再婚」，李怡貞回應：「很明顯的，他當時應該只想到他自己。」另名網友則暗酸大S「說沒傷人卻讓人傷荷包」，李怡貞理性地回覆：「每個家庭的狀況無法一概而論，有些家庭的花費更高，如果要離婚要去另覓幸福，其實這花費高不高，我覺得各自標準不同。」

大S稍早透過律師發聲明：「從認識汪小菲第一秒至今，從來没有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。其餘種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。

希望小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭，並祝麻六記生意興隆。當事人徐熙媛自始遵守雙方調解內容，好聚好散，不曾於媒體負面發言，也向來祝福汪先生。所有媒體報導並非共所願，請本於他們的最佳利益，就此停止紛爭。」

（中時新聞網 蕭雅文）