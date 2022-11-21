台鐵花東線12/28提前復駛 月底開放訂票

因為地震中斷的台鐵花東線，預計在12月28日提前通車，比原預定明年1月18日通車提早20日，以便利旅客元旦假期使用。台鐵局將於11月30日起恢復台北-台東12月28日以後列車訂票，並於12月2日開放元旦假期疏運訂票服務。

交通部長王國材21日聽取台鐵局長杜微簡報花東線搶修進度，詳細了解搶修要徑計畫及未來軌道、號誌、電訊、電力等復舊工程後，裁示在安全無虞下，戮力於12月28日提前通車。

受918震災影響，台鐵花東線玉里=富里路段：新秀姑巒溪橋15跨橋梁、樂樂溪橋8座橋墩、2處車站月台（含雨棚）及沿線軌道、電訊、號誌、電力設備受損；其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋，因橋面版位移大，復舊不易，搶修工程採用了國內軌道首次使用的油壓頂昇、橫移及復位工法。

台鐵局指出，施工執行初期地震及豪雨不斷，發生數次鋼筋混凝土支承座及重型支撐架被洪水沖走之情事，工程進度推展不開。後續運用修改河道、增加工作面與工時等方式，縮短工進，新秀姑巒溪橋第15跨（最後1跨）11月19日完成調整落座，12月橋梁將可恢復原設計強度，通車初期將以60公里為速限。開通後台鐵局會持續辦理監測確保安全，同時依據新的橋梁耐震設計規範，進行耐震評估及補強。