魔獸初登板準大三元 雲豹延長逆襲特攻摘首勝

(19：09更新)眾所期待的台灣運彩T1聯盟「真魔獸降臨」戲碼19日在國立體大體育館登場，首次穿上桃園永豐雲豹球衣的「魔獸」霍華德，貢獻38分、24籃板與9助攻的準大三元，帶領雲豹克服一度落後25分劣勢，最後以120比115延長逆轉擊敗新北中信特攻，拿下本季首勝且是開幕戰勝利。

在霍華德被介紹出場之際，全場頓時響起如雷歡呼，霍華德也揮手跟球迷致意，接著在合照流程，霍華德不滿時間拖太久，直接手一攤就先離場準備開始跑籃，當他一灌籃，全場馬上傳出驚呼聲，開賽才33秒，霍華德就傳出來台打球的第1次助攻。

霍華德來台第一次出手則是三分球，可惜並未命中，隨後馬上賞了林秉聖一記麻辣鍋，來到首節還剩7分35秒，阿巴西與威廉斯爆發衝突，連霍華德都加入圍事，幸好沒有繼續擴大衝突，霍華德來台第一分則是此節還剩1分32秒切入上籃打板拿下。

打到第2節，霍華德直到上半場還剩7分45秒才被換上，來到還剩6分08秒，霍華德兩罰中1，接著馬上打板放進兩分球，可惜雲豹仍被對方擴大領先到16分，幸好霍華德接下來搶到進攻籃板第一時間補進，更製造對手犯規，更完成了「三分打」。

似乎製造對方犯規加罰上了癮的霍華德，在上半場還剩2分26秒，把球投進且製造對方犯規，再次完成三分打，可是阿巴西持續飆分，轉眼擴大領先到20分以上，上半場打完，特攻取得72比51領先，阿巴西半場36分，前兩節各拿18分。

霍華德下半場很快就連抓3籃板，讓他個人數據達到雙十，雲豹也換羅振峰開始飆分，逐漸縮小差距到13分，霍華德直到第3節還剩3分12秒才靠罰球拿到2分，接著投進中距離，以及兩罰中1，幫助雲豹追到只差10分，前3節結束，雲豹79比91落後。

霍華德末節很快就傳出第9次助攻，且投進全場首顆三分球，隨後更持球切入上籃取分，甚至切入雙手爆扣，引發全場瘋狂歡呼，接著還投進三分球、籃下連續補進兩球，幫助雲豹追成99比103緊張局面，但克力斯馬上放進兩分，羅振峰也回兩分。

來到讀秒階段，霍華德最後29秒放進兩分球，特攻此時發生失誤，讓羅振峰最後16.2秒放進追平兩分，暫停過後，霍華德直接賞了林韋翰一記火鍋，也讓比賽進入延長加賽；羅振峰兩罰中1，幫助雲豹在延長賽先馳得點，接著換霍華德兩罰俱中。

霍華德更在延長賽還剩3分34秒上演空中第一時間灌籃，也讓雲豹取得110比105領先，特攻雖投進三分球追近，羅振峰卻在最後55.6秒回應三分命中，隨後兩隊互飆，打到最後14.3秒，鄭瑋兩罰俱中，接著鄭瑋又在最後6.9秒兩罰中1確保勝局。

（ 中時 黃及人 、 陳怡誠 、桃園 ）

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